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Нічна атака на Україну. Білорусь підіймала авіацію через "заблукалий" "Шахед", - Гаюн

П'ятниця 12 липня 2024 14:35
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Нічна атака на Україну. Білорусь підіймала авіацію через "заблукалий" "Шахед", - Гаюн Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 12 липня, ворог атакував Україну ударними дронами типу Shahed-131/136. Через "заблукалий" безпілотник Білорусь підіймала авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Під час атаки один із безпілотників щонайменше 1 годину перебував у повітряному просторі Білорусі. БпЛА зайшов з Чернігівської області в районі селища Лоїв й взяв курс на північний захід (близько о 19:30).

Важливо й те, що на момент надходження першої інформації про захід БпЛА в Білорусі вже більше години у повітрі перебував гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, який вилетів у Гомельський район з аеродрому Мачулищі (близько 19:00). Перед цим також у повітря були підняті винищувачі з Барановичів (близько 18:30).

Нічна атака на Україну. Білорусь підіймала авіацію через &quot;заблукалий&quot; &quot;Шахед&quot;, - Гаюн

Фото: Білорусь підіймала авіацію через "заблукалий" "Шахед" (Getty Images)

Цілком ймовірно, що протиповітряна оборона (ППО) зафіксувала заліт "Шахеда" задовго до того, як інформація про це почала поширюватись у Telegram-каналах.

"Не виключено, що війська Білорусі були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі на випадок непланової поведінки одного з шахедів", - додає Telegram-канал.

Обстріли України 11-12 липня

Вчора, 11 липня, ввечері ворог атакував Україну 5 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Зокрема ворог запустив 19 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 й БпЛА невстановленого типу. Основним напрямком удару був Старокостянтинів.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 11 БпЛА у Миколаївській, Київській, Вінницькій й низці інших областей.

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