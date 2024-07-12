Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року, - Bloomberg
Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа. А до кінця року їх кількість може збільшитись до 20.
Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Bloomberg.
Як зазначив один зі співрозмовників видання, Україна ймовірно зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.
Водночас у країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це зараз дуже дорогим проявом підтримки країни.
"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.
Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".
F-16 для України
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.
При цьому під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що F-16 уже на шляху до України. При цьому раніше повідомлялось, що Данія має намір передати Україні 19 винищувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.