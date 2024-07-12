Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року, - Bloomberg

Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа. А до кінця року їх кількість може збільшитись до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Bloomberg.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, Україна ймовірно зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.

Водночас у країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це зараз дуже дорогим проявом підтримки країни.

"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.

Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".