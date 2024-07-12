Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на 2 млн євро

Люксембург та Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 млн євро. Пожертва була зроблена в рамках IT-коаліції.

У рамках IT-коаліції Україні надано мережеве обладнання та ліцензії на суму понад 2 мільйони євро. Ця допомога допоможе покращити роботу центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем - це один з наших пріоритетів", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

При цьому вона додала, що Міноборони продовжує працювати для технологічної переваги над російськими загарбниками.