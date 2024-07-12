Нідерланди закликали Захід збільшити виробництво зброї та боєприпасів для підтримки України

Виробництво зброї та боєприпасів має бути значно збільшено, щоб продовжувати підтримувати Україну. НАТО зараз багато робить для України, але цього недостатньо.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше", - заявив він.

За словами Брекельманса, 32 союзники по НАТО продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.

Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються.

"Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Одним зі способів, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї в Європі.