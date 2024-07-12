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Нідерланди закликали Захід збільшити виробництво зброї та боєприпасів для підтримки України

П'ятниця 12 липня 2024 14:32
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Нідерланди закликали Захід збільшити виробництво зброї та боєприпасів для підтримки України Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Виробництво зброї та боєприпасів має бути значно збільшено, щоб продовжувати підтримувати Україну. НАТО зараз багато робить для України, але цього недостатньо.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше", - заявив він.

За словами Брекельманса, 32 союзники по НАТО продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.

Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються.

"Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Одним зі способів, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї в Європі.

Снаряди для України

Кілька місяців тому Чехія, за підтримки багатьох західних країн, розпочала ініціативу щодо закупівлі снарядів для України. 25 червня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала оголосив про доставку в Україну першої партії боєприпасів у рамках цієї ініціативи.

За даними джерела РБК-Україна в Генштабі ЗСУ, завдяки цій допомозі різниця у кількості боєприпасів між Україною та Росією скоротилася більш ніж удвічі.

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