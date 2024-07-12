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Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. В ЦНС назвали мету

П'ятниця 12 липня 2024 15:21
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Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. В ЦНС назвали мету Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою "силу", можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву"

"Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості. З 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь проходять перші спільні навчання Сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР", - пише "Спротив".

Навчання мають статус "антитерористичних". В планах білоруських силовиків "присікти провокації" вздовж кордону з Україною, після чого звинуватити в усьому Київ.

Роль Білорусі у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь надає підтримку країні-агресору. Зокрема, Білорусь організувала спільні з Росією "навчання", що тривають з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники посилювали охорону кордону.

Також весною Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" свідчить про те, що Мінськ "діє правильно".

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