Кабмін виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова, - Шмигаль

Сьогодні, 12 липня, український уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку.", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

"Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ", - підкреслив Шмигаль.