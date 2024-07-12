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МАГАТЕ назвало Росію винною в ударі по "Охматдиту"

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 21:09
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МАГАТЕ назвало Росію винною в ударі по "Охматдиту" Фото: МАГАТЕ назвало Росію винною в ударі по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

МАГАТЕ поклало відповідальність за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, поклавши відповідальність на Росію. МАГАТЕ схвалило відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось сьогодні на прохання України.

Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом російської федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Зв'язок МАГАТЕ та "Охматдиту"

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" - це медичний заклад зі світовим ім'ям, в якому лікуються тяжкохворі діти, зокрема з онкологічними захворюваннями. У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проектах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.

Що відомо про наслідки атаки на Україну 8 липня

Нагадаємо, що цього понеділка, 8 липня, масованого удару по Україні. Внаслідок атаки значних ушкоджень зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ і Краматорськ.

Одна з ракет була цілеспрямовано випущена росіянами в дитячу лікарню "Охматдит" у місті Києві. Внаслідок цього у медичному закладі дві людини загинули, ще понад 50 отримали поранення.

Загалом у цей день внаслідок російської атаки загинуло 44 українці та 196 отримали поранення.

Сьогодні в зруйнованому "Охматдиті" камерний оркестр виконав "Реквієм за загиблими".

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МАГАТЕ Охматдит Війна Росії проти України
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