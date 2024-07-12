Окупанти мінують гавань біля порту в Новоросійську (відео)
Російські кораблі мінують гавань біля порту в Новоросійську (Краснодарський край). Мабуть, окупанти бояться нових ударів українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" виявив чотири великі десантні кораблі на траверсі гори Колдун біля мису Мисхако. Агент зазначив, що кораблі проводять мінування входу в гавань малими мінами якірного типу", - йдеться у повідомленні.
Кораблі РФ мінують гавань біля порту в Новоросійську (t.me/atesh_ua)
Як зазначають партизани, через страх повного знищення Чорноморського флоту українськими морськими дронами росіяни вже дісталися й до зміцнення Новоросійського морського порту.
"Звичайно малоймовірно, що це їм допоможе", - констатують в "АТЕШ".
Порт у Новоросійську - важливий військовий хаб РФ
22 вересня 2023 року українські Сили оборони нанесли ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.
Після цього російські кораблі стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів у Новоросійськ.
Але 17 травня 2024 року СБУ та ГУР за допомогою дронів атакували об'єкти РФ у Севастополі, Туапсе, Новоросійську. Зокрема, під удар потрапив і морський порт. Незабаром партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську після удару.
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