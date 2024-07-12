Зарплати в прифронтових районах будуть нараховувати по-новому

Кабінет міністрів сьогодні, 12 липня, удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Загалом це стосується механізму підвищення зарплат працівникам , які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.

Відтепер з урахуванням безпекової ситуації комісії на місцях зможуть проводити обстеження знищених та пошкоджених об’єктів на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Більше того українцям виділили додаткові 7 млрд грн на програму "єВідновлення".

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