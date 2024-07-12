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Британська розвідка назвала втрати у російській армії за останні два місяці

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 11:53
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Британська розвідка назвала втрати у російській армії за останні два місяці Фото: Росія втратила на фронті в Україні за два місяці близько 70 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середньодобові втрати жителів Росії (убитими та пораненими) в Україні у травні та червні 2024 року збільшилися до максимумів з початку війни – 1262 та 1163 відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці.

За даними британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

"Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними американських, британських та інших західних розвідувальних служб, у травні Росії щодня втрачала на фронті понад тисячу військових. Ця інформація підтверджує щоденні зведення Генштабу ЗСУ, згідно з якими втрати РФ різко зросли в травні.

Однак, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця - приблизно стільки ж, скільки втрачає.

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