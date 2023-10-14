Обстріл Покровська та візит Рютте до Одеси: новини за 13 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Снаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні

Нідерланди нададуть нову військову допомогу Україні для захисту енергетики та зернового коридору. Зокрема, планується постачання снарядів для зенітного ракетного комплексу Patriot.

В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте розповів, що вчора, 13 жовтня, перебуває з візитом в Одесі.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більше шкоди. Тому Нідерланди постачатимуть додаткові ракети для Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських ударів Росії", - наголосив Рютте.

Також він додав, що разом з президентом України Володимиром Зеленським завітав до Одеського порту, де громадяни нашої країни продовжують працювати для експорту зерна і не тільки.

"Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть забезпечити безпеку судноплавного маршруту для експорту зерна", - наголосив Рютте.

Окупанти вдарили по Покровську, зруйновані дві будівлі: є загиблий, багато поранених

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13.

Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

Ввечері Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 23 осіб.

Росіяни використовують фосфор у наступі на Авдіївку, - Єрмак

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях.

Він закликав усіх пам‘ятати, що війна продовжується, а мета ворога залишається незмінною - вбити нас усіх.

"Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - додав голова ОП.

РФ може знову вдатись до енергетичного терору, але в більших масштабах, - Зеленський

Цієї зими російські військові можуть знову вдатись до енергетичного терору, але вже у більшому масштабі.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, цієї зими необхідно зосередитись на гібридних терористичних загрозах з боку Росії. Торік ворог робив ставку на удари по енергетичній інфраструктурі, аби знищити основу сучасного життя. Він може повторити свою тактику, але вже в більших масштабах.

"Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, російські терористи повинні почати звикати до програшів. Зокрема черговий програш енергетичного терору ворога однозначно додасть сили Україні та її союзникам.

"І вести Росію програшами далі буде простіше", - додав президент.

Українські пілоти наступного тижня почнуть навчання на F-16 у США, - Politico

Українські пілоти наступного тижня почнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні (США).

Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови.

Тепер вони прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться у 162-му авіакрилі, головному навчальному центрі F-16 ВПС.

Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.

"Однак цей процес може бути прискорено у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою", - йдеться в матеріалі.

Виробник високоточних бомб GLSDB на шляху до поставки їх Україні, - ЗМІ

Компанія Boeing/Saab перебуває на шляху до постачання Україні далекобійних бомб GLSDB.

Зазначається, що Boeing/Saab перебуває на шляху до постачання перших наземних бомб малого діаметра (GLSDB) Україні.

Також українські військові мають отримати відповідні пускові установки.

Більше жодної додаткової інформації від виробника бомб не надійшло.

КНДР передала РФ тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами, - Білий дім

Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

"Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку", - заявив журналістам радник із національної безпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні. За даними Білого дому, контейнери були відправлені в період з 7 вересня до 1 жовтня між станцією Наджин (Північна Корея) і портом Дунай (Росія).

"Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів", - додав він.

Лідери ЄС закличуть до "рішучого прогресу" щодо використання активів РФ, - Reuters

Лідери Європейського союзу на саміті 26-27 жовтня у Брюсселі можуть закликати до "рішучого прогресу" у питанні використання заморожених активів Росії на користь України.

Видання з посиланням на проєкт спільної заяви лідерів ЄС повідомляє, що на саміті мають закликати до "рішучого прогресу... у використанні доходів від знерухомлених активів Росії".

Дипломати з країн ЄС мають провести технічні переговори з цього питання 17 жовтня.

Зазначимо, що міністри фінансів промислово розвинених країн "Великої сімки" (G7) оцінили заморожені активи РФ на суму 280 млн доларів. Вони очікують, що в найближчі місяці буде проведено додаткову роботу з пошуку юридично обґрунтованих шляхів їх використання для допомоги Україні.

Головна проблема із використанням російських активів полягає в тому, що вони юридично належать країні-агресору. Тож механізму їхньої конфіскації не існує на відміну від приватних активів.

При цьому ЄС, США та Британія підтримують ідею оподаткування доходів заморожених суверенних активів РФ.

СБУ затримала директора заводу в Дніпрі, який постачав РФ обладнання для військових баз

Правоохоронці затримали директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії кілька партій арматурних комплектуючих на понад 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства в Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту в Росію санкційної продукції.

Для реалізації угоди вони залучили кілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після отримання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Під час обшуків на виробництві та у квартирах фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.