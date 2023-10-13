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Українські військові знищили російський літак Су-25, - Генштаб

П'ятниця 13 жовтня 2023 20:20
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Українські військові знищили російський літак Су-25, - Генштаб Ілюстративне фото: українські військові знищили російський літак Су-25 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України за останню добу знищили російський літак Су-25. Однак на якому саме напрямку - не вказано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Де конкретно було знищено ворожий літак, не уточнюється.

Су-25

Радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 уперше піднявся в повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у безлічі військових конфліктів.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 285 920 військових.

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Су-25 Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
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