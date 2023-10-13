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Понад 20. У прокуратурі уточнили кількість постраждалих через обстріл Покровська

Покровськ, П'ятниця 13 жовтня 2023 18:49
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Понад 20. У прокуратурі уточнили кількість постраждалих через обстріл Покровська Фото: Розбір завалів (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 23 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Правоохоронці оновили інформацію щодо обстрілу РФ міста Покровськ у Донецькій області.

Зазначається, що внаслідок російського удару загинула одна людина, ще 23 отримали поранення.

Ракетний удар по Покровську

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13.

Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

Після цього поліція Донецької області заявила, що кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 14 осіб.

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