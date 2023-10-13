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Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США

П'ятниця 13 жовтня 2023 11:00
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Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Валерія Залужного.

"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", - написав Залужний.

Головнокомандувач також обговорив з генералом Брауном нагальні потреби Збройних Сил України, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Залужний подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Окремо зупинилися на питанні підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Своєю чергою генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією.

Чарльз Браун - новий командувач армії США

Американський генерал Чарльз Браун 1 жовтня офіційно став новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. На цій посаді він замінив Марка Міллі.

Що відомо про американського генерала Брауна та чому його призначення важливе для нашої країни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Валерій Залужний Сполучені Штати Америки
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