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РФ може знову вдатись до енергетичного терору, але в більших масштабах, - Зеленський

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:39
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РФ може знову вдатись до енергетичного терору, але в більших масштабах, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї зими російські терористи можуть знову вдатись до енергетичного терору, але вже у більшому масштабі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force.

Як відзначив президент, цієї зими необхідно зосередитись на гібридних терористичних загрозах з боку Росії. Торік ворог робив ставку на удари по енергетичній інфраструктурі, аби знищити основу сучасного життя. Він може повторити свою тактику, але вже в більших масштабах.

"Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, російські терористи повинні почати звикати до програшів. Зокрема черговий програш енергетичного терору ворога однозначно додасть сили Україні та її союзникам.

"І вести Росію програшами далі буде простіше", - додав президент.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Як розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, в Україні можливі відключення світла у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми. Втім, вони не будуть тривалими.

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