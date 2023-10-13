Росіяни використовують фосфор у наступі на Авдіївку, - Єрмак

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака .

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом", - написав він.

Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях.

Він закликав усіх пам‘ятати, що війна продовжується, а мета ворога залишається незмінною - вбити нас усіх.

"Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - додав голова ОП.

Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки називають найбільшим наступом загарбників на місто з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що війська РФ активно намагаються оточити місто. У Силах оборони України вважають, що таким чином загарбники хочуть здобути хоч якусь знакову "перемогу" та переламати хід бойових дій.

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, російські окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, активізувавши удари з авіації, і четверту добу проводять наступальні дії. У місті припинено постачання гуманітарної допомоги та продуктів. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми.

Більше про те, чому російські окупанти штурмують Авдіївку, яку називають "воротами до Донецька" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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