Лідери ЄС закличуть до "рішучого прогресу" щодо використання активів РФ, - Reuters

Лідери Європейського Союзу на саміті 26-27 жовтня у Брюсселі можуть закликати до "рішучого прогресу" у питанні використання заморожених активів Росії на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на проєкт спільної заяви лідерів ЄС повідомляє, що на саміті мають закликати до "рішучого прогресу... у використанні доходів від знерухомлених активів Росії".

Дипломати з країн ЄС мають провести технічні переговори з цього питання 17 жовтня.

Зазначимо, що міністри фінансів промислово розвинених країн "Великої сімки" (G7) оцінили заморожені активи РФ на суму 280 млн доларів. Вони очікують, що в найближчі місяці буде проведено додаткову роботу з пошуку юридично обґрунтованих шляхів їх використання для допомоги Україні.

Головна проблема із використанням російських активів полягає в тому, що вони юридично належать країні-агресору. Тож механізму їхньої конфіскації не існує на відміну від приватних активів.

При цьому ЄС, США та Британія підтримують ідею оподаткування доходів заморожених суверенних активів РФ.

Заморожування активів Росії

Країни Заходу заморозили російські активи після того початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також розглядається можливість конфіскації активів РФ для того, щоб направити їх на відновлення нашої країни.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що країни G7 продовжать заморожування російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.

До того ж, Британії хоче розглянути можливість використання активів РФ для фінансування оборони України.

Детальніше про конфіскацію закордонних активів країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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