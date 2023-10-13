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Виробник високоточних бомб GLSDB на шляху до поставки їх Україні, - ЗМІ

П'ятниця 13 жовтня 2023 21:21
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Виробник високоточних бомб GLSDB на шляху до поставки їх Україні, - ЗМІ Фото: Ілюстративне фото (SAAB)
Автор: Дмитро Браславський

Компанія Boeing/Saab перебуває на шляху до постачання Україні далекобійних бомб GLSDB.

Про це заявив старший директор із бізнесу компанії Boeing Джим Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Defense.

Зазначається, що Boeing/Saab перебуває на шляху до постачання перших наземних бомб малого діаметра (GLSDB) Україні.

Також українські військові мають отримати відповідні пускові установки.

Більше жодної додаткової інформації від виробника бомб не надійшло.

Що про постачання бомб GLSDB говорили раніше

Бомби наземного базування малого діаметра (GLSDB) Україна отримає не раніше осені.

Про це говорила заступник помічника міністра оборони США Лора Купер у Конгресі 22 червня.

За словами Купер, затримки пов'язані з проблемами розроблення і виробництва.

Чим особливі GLSDB?

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики бомби:

  • маса - 130 кг;
  • довжина - 1800 мм;
  • дальність ураження - до 150 км;
  • маса бойової частини - 93 кг;
  • платформи для запуску - M270, HIMARS.

Що цьому передувало

У лютому США оголосили про пакет допомоги Україні в розмірі 2,2 млрд доларів. Серед іншого Україна має отримати далекобійні бомби GLSDB. Проте, у Пентагоні зазначають, що розгортання цих ракет на полі бою займе багато місяців.

Також Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики показував відео, як працює ракета GLSDB.

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