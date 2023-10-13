Українські пілоти наступного тижня почнуть навчання на F-16 у США, - Politico

Українські пілоти наступного тижня почнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови.

Тепер вони прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться у 162-му авіакрилі, головному навчальному центрі F-16 ВПС.

Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.

"Однак цей процес може бути прискорено у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою", - йдеться в матеріалі.

Вивчення англійської мови

Представник ВПС Роуз Райлі сказала, що група українських пілотів бере участь у програмі вивчення англійської мови в Центрі англійської мови Інституту оборонної мови в Лекленді.

"Випробування визначать їхні наступні курси і час, коли пілоти зможуть почати навчання F-16. Наразі варіанти місця проведення тренувань все ще розглядаються", - сказала Райлі.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти наразі проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16. При цьому вже за кілька тижнів вони можуть приступити до польотів з інструктором на реальних літаках.