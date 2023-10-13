"Горить Авдіївка вся". Росіяни йдуть на штурм тисячами військових й десятками техніки

Російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, місто все у вогні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Дуже гаряче на Авдіївському напрямку. За ніч, якщо говорити про громаду, то 13 ракет прилетіло. По позиціях взагалі немає точного розуміння, точно було більш як 20 ракет. Бої вже 4 добу не вщухають ні вдень, ні вночі. Стрілецькі бої, працює артилерія цілодобово. Штурмові дії ворога не припиняються. Ситуація дуже складна, але контрольована", - розповів він.

Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.

"Щодо запалювальних елементів, з яких вони били. Дійсно, все це є. Горить Авдіївка вся. Летить все. Б'ють вони з усього, що є в наявності. Не тільки по позиціях, а й по місту, й по дорозі", - додав він.

Угрупування ворога в районі Авдіївки

За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.

"Три бригади, якщо говорити про механізовані, то це умовно близько 10 тисяч. Десантні бригади трошки менші, але від цього не легше", - констатував він.

Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.

"Це майже 2 тисячі людей одночасно особового складу. По техніці - в перший день їх масованого наступу близько 100 одиниць протягом доби штурмували. 11жовтня техніку вони майже не використовували. 12 жовтян і сьогодні дуже багато техніки знову їде. Колони техніки, десятки техніки палять наші хлопці. І вчора, і позавчора, і сьогодні допалюють цю техніку. Дуже багато резерву в них, особового складу, техніки", - описав ситуацію Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу. За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.