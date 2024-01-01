Обстріл Бєлгорода та удар РФ по готелю Kharkiv Palace: новини за вихідні

Російські окупанти завдали удару по Харкову, серед іншого було пошкоджено готель Kharkiv Palace, в результаті чого понад 25 людей отримали поранення. Тим часом Сили безпеки та оборони України завдали ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

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Удари по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.

Також відомо, що журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали внаслідок удару по готелю у Харкові.

Вибухи в Бєлгородській області

Крім цього, 30 грудня у Бєлгороді було гучно. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді у відповідь на масований обстріл України.

Усі подробиці ударів по Бєлгороду - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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