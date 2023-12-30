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В Росії заявили про масовану атаку безпілотників

Субота 30 грудня 2023 06:19
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В Росії заявили про масовану атаку безпілотників Фото: масована атака дронів в Росії вночі 30 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У чотирьох регіонах Російської Федерації лунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram.

У відомстві стверджують, що протягом цієї ночі черговими засобами російських сил протиповітряної оборони нібито було збито 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей.

Також раніше росіяни заявляли, що нібито знищили 13 реактивних снарядів над Білгородською областю. Варто зазначити, що губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок обстрілу Бєлгорода загинула одна людина, ще четверо поранені.

"Бавовна" в Росії

Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних областях. Так, наприклад, 27 грудня окупанти заявили про нову "атаку дронів" у Бєлгородській області, внаслідок чого загинули солдати.

Перед тим, 19 грудня, губернатор Брянської області заявив аж про три атаки дронів за ранок і звинуватив Україну. Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

Також повідомлялося, що 22 грудня росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області. РосЗМІ стверджували, що безпілотники намагалися атакувати резервуари з паливом.

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Війна Росії проти України атака дронів
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