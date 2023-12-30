В російському Бєлгороді жаліються на "прильоти" по центру, є руйнування та загиблі

В Бєлгороді Російської Федерації скиглять через "прильоти" по центру міста. Повідомляють про нібито загиблих, а також влучання в житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей і постраждалі. Також є влучання в житловий сектор. Усі подробиці пізніше", - пише Гладков.

Окрім житлового сектора, як пише російський Mash, удар було здійснено в районі торгового центру "Маяк", де "традиційно проводяться новорічні заходи".

Варто додати, що військове керівництво України, або ж інші офіційні особи поки що не коментували дану ситуацію.

Вибухи в Бєлгородській області

Бєлгородська область Росія розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.

Наприклад, 29 грудня російські терористи заявляли про роботу протиповітряної оборони на території регіону. Також стверджували про загиблого та постраждалого. Зокрема, 27 грудня, жалілись на "атаку дронів", внаслідок чого внаслідок чого загинули солдати.