ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В російському Бєлгороді жаліються на "прильоти" по центру, є руйнування та загиблі

Субота 30 грудня 2023 14:27
UA EN RU
В російському Бєлгороді жаліються на "прильоти" по центру, є руйнування та загиблі Фото: в Бєлгороді жаліються на "прильоти" по центру, є руйнування та загиблі (t.me/breakingmash)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгороді Російської Федерації скиглять через "прильоти" по центру міста. Повідомляють про нібито загиблих, а також влучання в житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей і постраждалі. Також є влучання в житловий сектор. Усі подробиці пізніше", - пише Гладков.

Окрім житлового сектора, як пише російський Mash, удар було здійснено в районі торгового центру "Маяк", де "традиційно проводяться новорічні заходи".

Варто додати, що військове керівництво України, або ж інші офіційні особи поки що не коментували дану ситуацію.

Вибухи в Бєлгородській області

Бєлгородська область Росія розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.

Наприклад, 29 грудня російські терористи заявляли про роботу протиповітряної оборони на території регіону. Також стверджували про загиблого та постраждалого. Зокрема, 27 грудня, жалілись на "атаку дронів", внаслідок чого внаслідок чого загинули солдати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бєлгородська область Війна в Україні
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес