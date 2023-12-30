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Прикордонники знищили 6 FPV-дронів на Запорізькому напрямку, показали фото

Субота 30 грудня 2023 14:18
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Прикордонники знищили 6 FPV-дронів на Запорізькому напрямку, показали фото Фото: Прикордонники знищили 6 FPV-дронів на Запорізькому напрямку, показали фото (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники відпрацювали антидроновою рушницею по шести FPV-дронах російських терористів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як пише ДПСУ, один із безпілотників вибухнув у повітрі, інші три - розірвались на шматки. Зокрема два БпЛА вдалось приземлити майже неушкодженими.


Фото: Прикордонники знищили 6 FPV-дронів на Запорізькому напрямку, показали фото (t.me/DPSUkr)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 358 270 військових.

На Таврійському напрямку наші військові ліквідували у тому ж числі 463 російських окупантів, а також знищили 64 одиниці військової техніки, серед якої:

  • 8 танків;
  • 12 ББМ;
  • та інше.

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