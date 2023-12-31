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Повітряні сили пояснили, чому вночі було збито менше половини випущених дронів

Україна, Неділя 31 грудня 2023 10:42
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Повітряні сили пояснили, чому вночі було збито менше половини випущених дронів Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові цієї ночі збили менше половини "шахедів", які випустила Росія. Причиною цього стало те, що окупанти спрямували дрони на прифронтові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти цієї ночі застосували 49 дронів з трьох напрямків - мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарська та Курської області (Росія). За словами речника, більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Тому вдалося збити лише 21 безпілотник.

"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - сказав Ігнат.

Раніше окупанти запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз росіяни використовують їх для атак поблизу фронті. Ігнат додав, що "шахед" - складна ціль для винищувачів, які має Україна. Тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.

"Знаєте, що "шахед" - ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може 5 разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - наголосив речник.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що окупанти запустили 49 "шахедів", з них українські сили ППО збили 21.

Відомо, що росіяни після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Також у Київській області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків збитих дронів.

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