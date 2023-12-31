Повітряні сили пояснили, чому вночі було збито менше половини випущених дронів
Українські військові цієї ночі збили менше половини "шахедів", які випустила Росія. Причиною цього стало те, що окупанти спрямували дрони на прифронтові райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що окупанти цієї ночі застосували 49 дронів з трьох напрямків - мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарська та Курської області (Росія). За словами речника, більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Тому вдалося збити лише 21 безпілотник.
"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - сказав Ігнат.
Раніше окупанти запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз росіяни використовують їх для атак поблизу фронті. Ігнат додав, що "шахед" - складна ціль для винищувачів, які має Україна. Тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.
"Знаєте, що "шахед" - ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може 5 разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - наголосив речник.
Що відомо про нічну атаку
Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.
Пізніше Повітряні сили уточнили, що окупанти запустили 49 "шахедів", з них українські сили ППО збили 21.
Відомо, що росіяни після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.
Також у Київській області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків збитих дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.