ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помста за масовану атаку на Україну. Що відомо про обстріл центру Бєлгорода (фото, відео)

Субота 30 грудня 2023 16:39
UA EN RU
Помста за масовану атаку на Україну. Що відомо про обстріл центру Бєлгорода (фото, відео) Фото: Бєлгород (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В Бєлгороді Російської Федерації сьогодні, 30 грудня, зафіксовані "прильоти" по центру міста. Повідомляють про загиблих, а також влучання в житловий сектор.

Про ситуацію в російському Бєлгороді - в метаріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, МЧС РФ, Міноборони РФ, Baza, Mash, 7х7.

Обстріл міста

Ймовірно, місто зазнало обстрілу як ракетами, так і безпілотниками. При цьому влада міста звинувачувала в обстрілах українських військових.

Судячи з опублікованих фото та відео - місто зазнало значних руйнувань. Там горіли автомобілі, було пошкоджено житлові будинки, також все місто було у диму.

За словами місцевої влади, у Бєлгороді пошкоджено понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Через обстріли у місті навіть вмикали сирену.

Кількість жертв та поранених серед росіян росте

Станом на 16:20 за київським часом відомо про нібито 10 загиблих - серед них одна дитина. Також нібито постраждали 45 цивільних, серед яких 4 дитини.

Водночас військові РФ повідомляють про нібито успішну роботу ППО та те, що збивають дрони й ракетами бортами своїх кораблів та технікою.

Не лише Бєлгород

За словами губернатора регіону, під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито, є пряме попадання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу та пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі.

Реакція Путіна

РосЗМІ писали, що російського диктатора Володимира Путіна було повідомлено про ситуацію в Бєлгороді. Також він нібито доручив відправити до міста групу з медиків та рятівників.

Робота російської ППО

Міноборони РФ заявили про нібито збиття ракети "Вільха" над Бєлгородом, а також реактивних снарядів РСЗВ Vampire. Однак російське ППО не спрацювало якісно, і тому снаряди та касетні частини влучили в Бєлгород.

Спецслужби України нанесли удар по військових об'єктах Бєлгорода

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді. За їх даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців.

"Заходи тривають. Неефективна робота ворожої ППО вже спричинила руйнування цивільної інфраструктури у місті", - зазначили джерела.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Бєлгород
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес