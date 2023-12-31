Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по центру Харкова

У Харкові побільшало постраждалих від ракетного удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури .

За інформацією джерела, вже відомо про 26 постраждалих.

"Станом на сьогодні кількість постраждалих зросла до 26 осіб", - повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ракетний удар росіян по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Серед постраждалих іноземний журналіст та дитина.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у центрі міста було два потужні вибухи - це були ракети типу "С-300", випущені з Білгородської області.

До речі, з'явилися фотографії готелю "Kharkiv Palace", в який попали ракетою російські війська.