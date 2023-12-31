Російська Федерація завдала удару по Селидовому, Донецької області. В результаті цього є поранені та жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Сьогодні ворог завдав черговий підступний удар по житловому сектору м. Селидове Покровського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень місцеві мешканці", - сказано у повідомленні.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце обстрілу, надали першу домедичну допомогу двом пораненим та транспортували їх до лікувального закладу.

"Загалом внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 особи та 1 людина загинула.Також пошкоджено 38 приватних житлових будинків", - повідомили в ДСНС.

Фото: у ДСНС показали фото порятунку людей після атаки РФ по Селидовому (t.me/dsns_telegram)

Масований обстріл України

29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.

Ворог запустив по Україні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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