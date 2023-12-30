ЗСУ показали відео знищення "Муром-М" за допомогою дрона біля Куп'янська

Прикордонники Гвардії наступу відпрацювали безпілотником по ворожому комплексу "Муром-М" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, комплкес було зищено на Купʼянському напрямку. Його знищили прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Захист кордону

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.

Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

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