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Скільки ракет та дронів збили з початку повномасштабної війни: відповідь Повітряних сил

Україна, Неділя 31 грудня 2023 21:43
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Скільки ракет та дронів збили з початку повномасштабної війни: відповідь Повітряних сил Фото: в Повітряних силах розповіли, скільки ракет РФ було знищено (defence-ua.com)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації знищили більше ніж 1,5 тисячі ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука

"Із 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів", - повідомили в Повітряних силах.

Зокрема, серед них:

  • Х-101/555/55 - випущено - 1360, знищено - 1045;
  • "Калібр" - випущено – 834, знищено - 397;
  • "Іскандер-К" - випущено 154, знищено - 62;
  • Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено - 3940, знищено - 3095.

"Здобуваючи бойовий досвід, отримуючи від партнерів додаткове озброєння, протиповітряна оборона із кожним днем ставала сильнішою", - повідомив командувач.

Крім цього було проведено декілька операцій зі знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження.

Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника. За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:

  • 7 600 - на вогневе ураження:
  • 8 600 - на винищувальне авіаційне прикриття.

"Завдаючи болючих ударів по військових об’єктах, засобах ППО, живій силі та техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть у наступному році робити свою справу ще ефективніше", - заявив Олещук.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, що вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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