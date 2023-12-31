Поліція уточнила кількість постраждалих у Харкові після двох хвиль обстрілів

Російські окупанти за останню добу атакували Харків ракетами та дронами. Внаслідок двох хвиль обстрілів постраждали 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Як зазначає поліція, встановлено, що окупанти ввечері 30 грудня вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по центру Харкова. В Індустріальний район прилетіло 3 ракети С-300. Вночі Харків атакували "шахеди".

"Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні", - зазначає поліція.

Синєгубов уточнює, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. Травмовані у середньому та легкому стані.

Фото: поліція уточнила кількість постраждалих у Харкові (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі.

Також вночі окупанти обстріляли села Борова в Ізюмському районі. Пошкоджений приватний будинок. З-під завалів дістали тіла жінки та 2 чоловіків.

Удари по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти запустили по Україні 49 дронів-камікадзе з трьох напрямків. Сили ППО збили 21 "шахед".