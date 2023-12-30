В Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: що відомо

В Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. По усій території України оголошена повітряна тривога, перед цим попереджали про ймовірний рух ракети.

Про ситуацію в Дніпрі та Запоріжжі - в матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне", голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Запоріжжя

"У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Дніпро

Також кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибух у Дніпрі.

Перед цим Повітряні сили України о 11:45 попереджали про ймовірний запуск ракети Х-59 в напрямку Дніпра.

Офіційні особи, або ж військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію в обох містах.

Повітряна тривога в Україні

Близько о 10:30 в країні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у Північному Кавказі.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:54 (alerts.in.ua)

Відбій повітряної тривоги

В усіх областях України, окрім Харківської та Донецької, оголошено відбій повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

Росіяни атакували Запоріжжя ракетою

Близько о 11:34 російські терористи атакували місто ракетою, попередньо - "Іскнадер-М". Протиповітряна оборона знищила ціль, а рештки ракети впали на відкритій території околиць Запоріжжя.

Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.

Ще одна ракета над Дніпропетровською областю

Повітряне командування "Схід" знищило ракету над Дніпропетровською областю.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 9. Також у Дніпрі через російські терористичні удари загинули 6 людей.