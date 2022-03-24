Обращение Зеленского к НАТО, новые санкции против РФ и обсуждение гарантий безопасности: итоги 24 марта

Зеленский выступил перед НАТО

Сегодня Зеленский выступил с обращением к странам-членам НАТО. Он заявил, что Украина нуждается в военной помощи без ограничений, как и Россия применила против нашей страны весь свой арсенал.

“Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами", - отметил он.

Также президент заявил, что Украина не может находится в “серой зоне”.

Гарантии безопасности для Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина ведет переговоры о предоставлении гарантий безопасности с США, Великобританией, Турцией, Германией и Францией. Обсуждается участие этих стран в этой модели.

“Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - сообщил он.

Кроме того, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина хотела бы видеть гарантом безопасности Израиль.

"Такой договор предусматривает большой перечень стран-потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", - добавил он.

Новые санкции против России

Сегодня США ввели новый пакет санкций против России. В частности, под них попали 48 российских оборонных компаний, 328 депутатов Госдумы и глава Сбербанка Герман Греф.

Также санкции против РФ усилили в Великобритании. В список попали 6 банков и 4 персоны, среди которых Олег Тиньков, Герман Греф и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

НАТО окончательно против отправки миротворцев, а Шольц - за постоянные поставки оружия в Украину

НАТО не будет разворачивать миротворческую миссию в Украине. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, это означало бы полномасштабную война НАТО с РФ.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно призвал нарастить темпы поставок оружия в Украину. Он отметил, что сейчас необходимы "постоянные поставки оружия в Украину".

Боррель высказал прогноз о развитии войны России против Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ситуация в ходе войны России против Украины разрешится в ближайшее время. По его словам, решающими станут следующие 15 дней.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

Условие встречи Зеленского и Путина

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что встреча Путина и Зеленского возможна только после завершения войны и только после выработки итоговых договоренностей.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - отметила она.

Байден пообещал ответ на применение химоружия Россией

Президент США Джо Байден заявил о том, что Штаты ответят в случае применения Россией химического оружия в Украине. По его словам, характер ответа будет зависить от характера атаки.

"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США.

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