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Зеленский обратился к НАТО: Украине нужна военная помощь без ограничений

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Киев, Четверг 24 марта 2022 12:48
Зеленский обратился к НАТО: Украине нужна военная помощь без ограничений Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран НАТО, что Украине нужна военная помощь без ограничений. Поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского странам НАТО.

"Украине нужна военная помощь без ограничений, как без ограничений РФ применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое – любой объект: от жилых домов до церквей, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам, у вас тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного", - заявил президент.

Он подчеркнул, что самое страшное во время войны - не знать точного ответа от партнеров на запросы о помощи.

"Мы обращались за танками, чтобы мы могли деблокировать наши города, у вас есть не менее 20 тысяч танков, Украина просила процент, 1% от всех ваших танков, но у нас пока нет ясных ответов. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами", - добавил Зеленский.

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