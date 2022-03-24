Гарантии безопасности для Украины. Кулеба рассказал, с какими странами ведутся переговоры

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами относительно гарантий безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в интервью испанской газете El País.

"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - рассказал Кулеба

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Подробнее о том, что может быть вынесено на такой референдум, насколько реально его провести и зачем появилась такая идея - подробнее в материале РБК-Украина.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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