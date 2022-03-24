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США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка

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Вашингтон, Четверг 24 марта 2022 15:49
США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка Фото: США вводят новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США усиливают экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Под новые санкции попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы, а также генеральный директор Сбербанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что США вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Они не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.

Кроме того, под экономические санкции попали 328 депутатов Государственной Думы России, которые поддержали признание "ЛДНР", и руководитель Сбербанка Герман Греф.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Напомним, ранее стало известно, что США планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты для борьбы с российским флотом.

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