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Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и "Альфа-банка"

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Лондон, Четверг 24 марта 2022 11:36
Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и "Альфа-банка" Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против России за войну в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского "Сбербанка" Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

Под санкции попали российских шесть банков, включая "Альфа-банк", соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Среди лиц, попавших под санкции:

  • нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер,
  • основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков,
  • глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф,
  • приемная дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева.

С момента вторжения Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России.

Ранее Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ.

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