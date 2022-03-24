Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и "Альфа-банка"
Великобритания ввела санкции против России за войну в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского "Сбербанка" Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
Под санкции попали российских шесть банков, включая "Альфа-банк", соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.
Среди лиц, попавших под санкции:
- нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер,
- основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков,
- глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф,
- приемная дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева.
С момента вторжения Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России.
Ранее Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ.
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