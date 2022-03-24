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"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против России: заявление Шольца

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Брюссель, Четверг 24 марта 2022 18:22
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против России: заявление Шольца Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Страны "Большой семерки" договорились проводить ревизию санкций против России. То есть, при необходимости лидеры группы семи будут объявлять РФ дополнительные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи лидеров G7.

"G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости", - сказал Шольц.

Напомним, недавно немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более длительный сценарий. По его мнению, самым эффективным будет запрет продажи Россией углеводородов.

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