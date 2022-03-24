Зеленский призвал Швецию ужесточить санкции против России: другого языка их руководство не понимает

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Швеции. Он призвал страну ужесточить санкции против РФ, чтобы как можно быстрее приблизиться к наступлению мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Швеции.

"Швеция поддерживает политику санкций, политику, без которой мира не будет. Потому что другого языка чем эффективность санкций руководство России не понимает, но чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против РФ должны применяться еженедельно. Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода России в ваши порты, ни одного евро налога ваших компаний в Россию. Их военная машина должна остаться без средств существования", - отметил Зеленский.

Напомним, Швеция помогает Украине в борьбе с Российской Федерацией, стало известно, что она планирует дополнительно прислать еще 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

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