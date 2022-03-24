Украина не может быть в "серой зоне". Зеленский выступил на саммите НАТО: полный текст речи

Сегодня, 24 марта президент Владимир Зеленский выступил на саммите стран-членов НАТО. Он заявил, что Украина не может быть в "серой зоне" и призвал предоставить четкий ответ о предоставлении самолетов и закрытии неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства

Полный текст речи Зеленского:

Уважаемые присутствующие!

Поздравляю вас с Киева, нашей столицы, которая бьется уже месяц. Как и вся наша страна.

Да, это правда, мы не в Альянсе.

Не в мощнейшем оборонительном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком общей защиты. Под зонтиком 5-й статьи.

Такое ощущение, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности. И мы светлые люди! И мы защищаемся все эти ценности уже месяц!

Месяц героического сопротивления.

Месяц самых черных страданий.

Месяц безнаказанного разрушения мирного государства, а вместе с ним - всей архитектуры глобальной безопасности.

Все это - у всего мира на глазах.

За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы.

Живой силы и техники. Авиабомб, ракет.

Они вкладывали бешеные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь.

Но Украина держится мужественно!

Ценой тысяч жизней. Ценой разрушенных городов. Ценой почти десяти миллионов переселенцев. Три с половиной из них -уже на ваших территориях.

На территориях стран НАТО. Благодарен за поддержку этих людей.

И люди продолжают, к сожалению, покидать свои дома. Спасают от террора, который оккупанты принесли с собой.

Первые же часы вторжения означали для нас жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи различных ракет. Сделала сотни авианалетов.

Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логичной просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет.

Мы не услышали ясный ответ.

Украина не имеет мощного противоракетного оружия.

Имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия.

Поэтому их преимущество в небе - это как применение оружия массового уничтожения.

И вы видите последствия сегодня - сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено.

Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю одно и то же.

Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь - без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал.

Разрушает все живое. Любые объекты - от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц.

Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей.

И у вас есть тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали нам ни одного.

Мы обращались за танки. Чтобы мы могли деблокировать наши города. Которые сейчас гибнут - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод - ни воды, ни еды, ничего нет там.

Вы имеете не менее 20 тысяч танков!

Украина просила процент. Один процент от всех ваших танков! Отдать нам или продать нам.

Но мы не имеем пока ясного ответа...

Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Украина никогда не хотела этой войны.

И не хочет воевать годами.

Мы просто хотим спасти наших людей.

Мы хотим выжить! Выжить просто!

Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент.

И я не обвиняю НАТО, хочу быть понятым. Вы не виноваты. Это не ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города. Сегодня, кстати, утром были фосфорные бомбы. Фосфорные российские бомбы. Снова были убиты и взрослые и снова были убиты дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся.

Да, мы не в Альянсе. И я не предъявляю эти претензии.

Но украинцы никогда не думали, что Альянс и государства альянса - это по-разному.

Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе - нет. Что и НАТО может бояться действий России.

Я уверен, вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше.

Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши - это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, пережив, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5-я статья способна сработать?

Для нас уже не сработал "Будапешт". Наш Будапештский меморандум. Не сработал на мир в Украине.

И я скажу вам честно - и сегодня Будапешт не работает на мир в Украине.

Так, мы получаем помощь от отдельных членов Альянса. Я очень благодарен. Украинцы все искренне за это благодарны. Каждому из вас, кто дает то, чем владеет, поддерживая нас.

Но что же Альянс?

Вопрос о пятой статье фундаментален.

Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом.

И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались. В своих оценках. И в своих сомнениях.

И чтобы это так было – что у вас на самом деле очень прочный Альянс.

Потому что если мы ошибаемся, то мир в безопасности.

Но если мы не ошибаемся хотя бы на один процент, я прошу пересмотреть ваше отношение.

Ваши собственные оценки.

И реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а следовательно и в мире.

Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент от всех ваших танков.

Один процент!

Мы не можем это просто купить. Такая поставка напрямую зависит только от решения НАТО, от политических, кстати, решений.

Системы залпового огня МЛРС. Противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны.

Разве можно выстоять в такой войне без этого?

Поэтому, когда это все наконец будет, это даст нам так же, как и вам, сто процентов безопасности. А нам нужен один.

А единственное, что я от вас требую...

После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных.

После такой войны против России...

Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО.

Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире.

Как много мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Что вы цените.

Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать. Для спасения людей.

Показать, что это действительно самое мощное оборонительное объединение в мире.

И мир ждет.

И Украина очень ждет.

Ждет реальных действий.

Реальных гарантий безопасности. От тех, чье слово достойно доверия. И чьи действия могут сохранять мир.

Подлинно.

Предложения все - на столе. Наши потребности - на столе. Мир - нужен нам немедленно.

Ответы - только за вами.

Я благодарю тех, кто нам помогает!

Я благодарю вас!

Слава Украине!