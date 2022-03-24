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Байден пообещал ответить на применение Россией химического оружия в Украине

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Брюссель, Четверг 24 марта 2022 20:03
Байден пообещал ответить на применение Россией химического оружия в Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность применения Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.

Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все же решит применить химическое оружие против украинцев.

"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.

В то же время Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.

Напомним, в Краматорске оккупанты в очередной раз применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

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