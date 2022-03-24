Обращение Зеленского к НАТО, новые санкции против РФ и обсуждение гарантий безопасности: итоги 24 марта
Владимир Зеленский выступил перед странами НАТО, США и Великобритания ввели новые санкции против России, а Украины ведет переговоры о предоставлении гарантий безопасности.
Подробнее о всех главных заявлениях за сегодня - читайте в материале РБК-Украина.
Зеленский выступил перед НАТО
Сегодня Зеленский выступил с обращением к странам-членам НАТО. Он заявил, что Украина нуждается в военной помощи без ограничений, как и Россия применила против нашей страны весь свой арсенал.
“Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами", - отметил он.
Также президент заявил, что Украина не может находится в “серой зоне”.
Гарантии безопасности для Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина ведет переговоры о предоставлении гарантий безопасности с США, Великобританией, Турцией, Германией и Францией. Обсуждается участие этих стран в этой модели.
“Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - сообщил он.
Кроме того, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина хотела бы видеть гарантом безопасности Израиль.
"Такой договор предусматривает большой перечень стран-потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", - добавил он.
Новые санкции против России
Сегодня США ввели новый пакет санкций против России. В частности, под них попали 48 российских оборонных компаний, 328 депутатов Госдумы и глава Сбербанка Герман Греф.
Также санкции против РФ усилили в Великобритании. В список попали 6 банков и 4 персоны, среди которых Олег Тиньков, Герман Греф и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.
НАТО окончательно против отправки миротворцев, а Шольц - за постоянные поставки оружия в Украину
НАТО не будет разворачивать миротворческую миссию в Украине. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, это означало бы полномасштабную война НАТО с РФ.
В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно призвал нарастить темпы поставок оружия в Украину. Он отметил, что сейчас необходимы "постоянные поставки оружия в Украину".
Боррель высказал прогноз о развитии войны России против Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ситуация в ходе войны России против Украины разрешится в ближайшее время. По его словам, решающими станут следующие 15 дней.
"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.
Условие встречи Зеленского и Путина
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что встреча Путина и Зеленского возможна только после завершения войны и только после выработки итоговых договоренностей.
"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - отметила она.
Байден пообещал ответ на применение химоружия Россией
Президент США Джо Байден заявил о том, что Штаты ответят в случае применения Россией химического оружия в Украине. По его словам, характер ответа будет зависить от характера атаки.
"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США.
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