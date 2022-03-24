Звернення Зеленського до НАТО, нові санкції проти РФ і обговорення гарантій безпеки: підсумки 24 березня
Володимир Зеленський виступив перед країнами НАТО, США і Великобританія ввели нові санкції проти Росії, а Україна веде переговори про надання гарантій безпеки.
Детальніше про всі головні заяви за сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський виступив перед НАТО
Сьогодні Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО. Він заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень, як і Росія застосувала проти нашої країни весь свій арсенал.
"Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками", - зазначив він.
Також президент заявив, що Україна не може знаходиться в "сірій зоні".
Гарантії безпеки для України
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про те, що Україна веде переговори про надання гарантій безпеки з США, Великобританією, Туреччиною, Німеччиною та Францією. Обговорюється участь цих країн у цій моделі.
"Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їх первісною реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - повідомив він.
Крім того, за словами глави офісу президента Андрія Єрмака, Україна хотіла б бачити гарантом безпеки Ізраїль.
"Такий договір передбачає великий перелік країн-потенційних гарантів. Тому з кожною з цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", - додав він.
Нові санкції проти Росії
Сьогодні США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, під них потрапили 48 російських оборонних компаній, 328 депутатів Держдуми і глава Ощадбанку Герман Греф.
Також санкції проти РФ посилили у Великій Британії. У список потрапили 6 банків і 4 персони, серед яких Олег Тиньков, Герман Греф і дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
НАТО остаточно проти відправки миротворців, а Шольц - за постійні поставки зброї в Україну
НАТО не розгортатиме миротворчу місію в Україні. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, це означало б повномасштабну війну НАТО з РФ.
У той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано закликав наростити темпи поставок зброї в Україну. Він зазначив, що зараз необхідні "постійні поставки зброї в Україну".
Боррель висловив прогноз про розвиток війни Росії проти України
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що ситуація в ході війни Росії проти України вирішиться найближчим часом. За його словами, вирішальними стануть наступні 15 днів.
"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.
Умова зустрічі Зеленського і Путіна
Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про те, що зустріч Путіна і Зеленського можлива тільки після завершення війни і тільки після вироблення підсумкових домовленостей.
"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.
Байден пообіцяв відповідь на застосування хімзброї Росією
Президент США Джо Байден заявив про те, що Штати дадуть відповідь у разі застосування Росією хімічної зброї в Україні. За його словами, характер відповіді залежатиме від характеру атаки.
"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США.
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