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Звернення Зеленського до НАТО, нові санкції проти РФ і обговорення гарантій безпеки: підсумки 24 березня

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Україна, Четвер 24 березня 2022 21:30
Звернення Зеленського до НАТО, нові санкції проти РФ і обговорення гарантій безпеки: підсумки 24 березня Фото: Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Марія Тарариєва

Володимир Зеленський виступив перед країнами НАТО, США і Великобританія ввели нові санкції проти Росії, а Україна веде переговори про надання гарантій безпеки.

Детальніше про всі головні заяви за сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський виступив перед НАТО

Сьогодні Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО. Він заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень, як і Росія застосувала проти нашої країни весь свій арсенал.

"Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками", - зазначив він.

Також президент заявив, що Україна не може знаходиться в "сірій зоні".

Гарантії безпеки для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про те, що Україна веде переговори про надання гарантій безпеки з США, Великобританією, Туреччиною, Німеччиною та Францією. Обговорюється участь цих країн у цій моделі.

"Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їх первісною реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - повідомив він.

Крім того, за словами глави офісу президента Андрія Єрмака, Україна хотіла б бачити гарантом безпеки Ізраїль.

"Такий договір передбачає великий перелік країн-потенційних гарантів. Тому з кожною з цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", - додав він.

Нові санкції проти Росії

Сьогодні США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, під них потрапили 48 російських оборонних компаній, 328 депутатів Держдуми і глава Ощадбанку Герман Греф.

Також санкції проти РФ посилили у Великій Британії. У список потрапили 6 банків і 4 персони, серед яких Олег Тиньков, Герман Греф і дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

НАТО остаточно проти відправки миротворців, а Шольц - за постійні поставки зброї в Україну

НАТО не розгортатиме миротворчу місію в Україні. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, це означало б повномасштабну війну НАТО з РФ.

У той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано закликав наростити темпи поставок зброї в Україну. Він зазначив, що зараз необхідні "постійні поставки зброї в Україну".

Боррель висловив прогноз про розвиток війни Росії проти України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що ситуація в ході війни Росії проти України вирішиться найближчим часом. За його словами, вирішальними стануть наступні 15 днів.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

Умова зустрічі Зеленського і Путіна

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про те, що зустріч Путіна і Зеленського можлива тільки після завершення війни і тільки після вироблення підсумкових домовленостей.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.

Байден пообіцяв відповідь на застосування хімзброї Росією

Президент США Джо Байден заявив про те, що Штати дадуть відповідь у разі застосування Росією хімічної зброї в Україні. За його словами, характер відповіді залежатиме від характеру атаки.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США.

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