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Днем до +23, а ночью заморозки: прогноз погоды на завтра

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 13:38
Днем до +23, а ночью заморозки: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 6 сентября днем прогреется до +23, а ночью ожидаются заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября погода в Украине будет облачной и без осадков, днем прогреется до +23 градусов. Ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2 +7 градусов. Также по всей территории стран, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -5 градусов. При этом в северо-восточных и восточных областях местами и в воздухе 0 -3 градусов. На побережье морей завтра ночью ожидается +10 +13 градусов.

Днем температура воздуха в Украине будет колебаться от +13 до +18, а в Закарпатье и крайнем юге от +20 до +23.

Днем до +23, а ночью заморозки: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

Завтра в столичном регионе будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределе +2 +7 градусов, а на поверхности грунта заморозки 0 -5. Днем в Киевской области потеплеет до +13 +18 градусов.

В Киеве ночью будет +5 +7 градусов, а днем +15 +17.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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