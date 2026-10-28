США попередили країни Перської затоки про можливу нову війну з Іраном після виборів, - WSJ

Сполучені Штати попередили кілька арабських країн Перської затоки про можливість короткої, але інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Вашингтон готується до потенційного відновлення ударів, однак остаточного рішення про нову операцію президент Дональд Трамп ще не ухвалив.

За даними видання, американські військові розробляють варіанти нових атак, які мають посилити тиск на Тегеран і змусити його піти на поступки під час переговорів.

Серед потенційних цілей - енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об’єкти, а також його ракетні й безпілотні можливості.

США готуються до можливих нових ударів

Американські військові посилюють свою присутність у регіоні, готуючи додаткові кораблі, авіацію та морську піхоту. Також США зміцнюють регіональну оборону, поповнюють запаси боєприпасів і переміщують частину військовослужбовців із потенційно небезпечних баз.

Ізраїль також розробляє плани можливих нових атак по Ірану. Попередня спільна американсько-ізраїльська кампанія завдала значних пошкоджень іранській ядерній програмі, однак подальший розвиток ситуації залишається невизначеним.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не планує відновлювати удари до проміжних виборів 3 листопада. Водночас у Вашингтоні продовжують розглядати військові сценарії на випадок, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Іран погрожує відповіддю

Тегеран попередив, що в разі нових американських атак може розширити удари на економічні та цивільні об’єкти в країнах регіону. Іран зберігає значні запаси ракет і безпілотників та відновлює свій арсенал.

На тлі цих погроз країни Перської затоки побоюються, що нова ескалація може зачепити їхню інфраструктуру та енергетичні об’єкти.

Водночас посередники на Близькому Сході намагаються відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном. Аналітики застерігають, що нові удари не обов’язково змусять Іран капітулювати, а натомість можуть посилити його прагнення розвивати ракетні та ядерні можливості.

Окремим питанням залишається стан іранських ядерних об’єктів після попередніх атак. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що через відсутність доступу до пошкоджених об’єктів не може перевірити, чи перемістив Іран ядерні матеріали.