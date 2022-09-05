В Британии объявили имя нового премьера

В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс.

Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

После объявления результатов новоизбранный премьер Британии заявила, что для нее большая честь быть избранной лидером партии Тори и новым главой правительства.

Она также поблагодарила Бориса Джонсона, заявив: "Борис, ты добился Brexit, ты сокрушил Джереми Корбина, ты внедрил вакцину и ты противостоял Владимиру Путину. Тобой восхищаются от Киева до Карлайла", - заявила Трасс.

Она подчеркнула, что как новый лидер Консервативной партии, она намерена выполнить то, что "мы обещали тем, кто голосовал по всей нашей великой стране".

Трасс также добавила, что вела предвыборную кампанию как консерватор, и будет управлять страной как консерватор.

BREAKING: Liz Truss will become the next prime minister after defeating Rishi Sunak in the Conservative Party leadership contest.



Ms Truss received 81,326 votes vs 60,399 for Mr Sunak.



Read more here: https://t.co/gARVTCAIVU



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SJDvcOEwxY — Sky News (@SkyNews) September 5, 2022

Трасс сменила на этой должности Бориса Джонсона, который стал близким другом Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Главным соперником Трасс в борьбе за премьерство был бывший министр финансов Риши Сунак. Но в итоге Сунак набрал меньше голосов, чем Трасс.

Голосование проходило по кандидатурам на должность главы Консервативной партии. Эта должность автоматически приводит к премьерству, что и произошло сегодня с Трасс.

Отметим, что Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Сегодня Джонсон должен в последний раз выступить в парламенте, после чего направится в поместье Балморал в Шотландии, где королева Великобритании Елизавета II примет его отставку с поста премьера.

Затем монарх примет Трасс и формально обратится к ней с просьбой сформировать правительство под его началом. После этой церемонии Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты на посту главы правительства.

Биография

Элизабет Трасс 47 лет. Родилась в Оксфорде. В Оксфордском университете изучала политику, экономику и философию. Поддерживала Консервативную партию еще будучи студенткой.

Впервые стала членом Палаты общин в 2010 году, а спустя два года получила должность министра образования. В 2014 году Трасс назначили министром окружающей среды. В кабинете Терезы Мэй возглавляла Министерство юстиции, а затем стала главным секретарем казначейства.

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на пост министра внешней торговли. С сентября 2021 - министр иностранных дел Великобритании.

Почему в Британии избрали нового премьера

7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крисом Пинчером.

В начале июля политик устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. Его обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам. Позже выяснилось, что это не впервые, когда Пинчера обвиняли в подобных вещах. Так, в 2019 году против Пинчера проводилось служебное расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале этого года. Когда стало известно о пьяном дебоше и домогательствах Пинчер подал в отставку.

После того как разгорелся скандал несколько британских министров подали в отставку. В частности, министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Всего из правительства ушло 54 министра.

Вотум недоверия Джонсону

В начале июня депутаты Консервативной партии провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Тогда достаточного количества голосов собрать не удалось. Однако, по результатам голосования оказалось, что главе правительства не доверяют более 40% депутатов его же партии.