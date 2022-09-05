Не только Херсон. Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского ABC NEWS .

Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области.

"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направление или направления - множественные - и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.

Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.

"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - сказал он.

Президент добавил, что наша страна не уступит свою землю.