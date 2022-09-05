Оккупанты в Луганской области усилили мобилизацию: что известно

В Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской ОВА в Facebook .

"Дату полного захвата Луганской области в Кремле меняли сначала каждую неделю. Потом, наверное, нашелся хотя бы один не подхалим, и порекомендовал отсрочивать ее ежемесячно. Но и этого мало. По несколько сотен оккупантов ежедневно погибают или получают ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в оккупированной области мужчины почти исчезли. В частности, после того, как возле детсада мобилизовали отца-одиночку, практически оставив ребенка сиротой.

"Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из хранилищ. Потому что необходимо призвать еще 10 тысяч нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила Россия", - говорится в сообщении.

Оккупанты обязали в заявлении на вознаграждение в 10 тысяч рублей за отправление ребенка в школу указывать персональные данные всех членов семьи.

"На предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников. Обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании. Если вернешься. Только вот рабочих мест, которых просто некому занять, там и так уже достаточно", - говорится в сообщении.

При этом в случае отказа - оккупанты проводят длительные агитационные беседы наедине, пока мужчина не согласиться.

"В Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин. Теперь все в ожидании", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Мелитополе начали раздавать местным жителям повестки в военкомат.

При этом в захваченном Мариуполе россияне начали открытую мобилизацию, рассылая смс и предлагая зарплату. Потенциальным предателям предлагают якобы по 200-300 тысяч рублей в месяц.