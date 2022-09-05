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Россияне продолжают обстреливать ЗАЭС: один реактор отключен от сети

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Понедельник 05 сентября 2022 15:59
Россияне продолжают обстреливать ЗАЭС: один реактор отключен от сети Фото: один реактор ЗАЭС отключен от сети после обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска последние несколько дней возобновили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Из-за этого от сети был отключен шестой энергоблок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По информации компании, усиление обстрелов ЗАЭС оккупантами наблюдается последние трое суток.

"В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗаТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше", - сказано в сообщении "Энергоатома".

При этом отмечается, что в результате сегодняшних атак россиян была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС - последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Впоследствии был разгружен и отключен от сети шестой энергоблок, который сейчас питает собственные потребности атомной электростанции.

Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция (МАГАТЭ) в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач. Из-за этого был отключен один энергоблок.

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