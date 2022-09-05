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ВСУ отбили 9 вражеских наступлений и продвигаются на Краматорском направлении, - Генштаб

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Понедельник 05 сентября 2022 18:46
ВСУ отбили 9 вражеских наступлений и продвигаются на Краматорском направлении, - Генштаб Фото: ВСУ отбили 9 вражеских наступлений и продвигаются на Краматорском направлении (Getty Images )
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы отбили попытки наступления оккупантов в районах девяти населенных пунктов. Также украинские защитники имели тактический успех на Краматорском направлении и выбили врага с ранее занятых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Россияне в течение 5 сентября совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцевое, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет.

На Северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях захватчики, задействуя имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

  • на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементеевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотове, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель;
  • на Славянском направлении обстрелам подверглись Краснополье, Вернополье, Дубравное и Богородичное;
  • на Краматорском направлении враг атаковал Донецкое, Пискуновку, Кривоу Луку, Северск и Спорное;
  • на Бахмутском направлении пострадали Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцевое и Майорськ;
  • на Авдеевском направлении противник обстрелял Александровку, Авдеевку, Водяное, Красногоровку и Марьинку;
  • на Новопавловском направлении - Свободное Поле, Времевку, Новомихайловку и Керменчик;
  • на Запорожском направлении - Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

На Южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

При этом украинские военные отбили попытки наступления оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцевое и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили противника из ранее занятых им позиций.

В течение 5 сентября авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов оккупантов.

Также сообщается, что успешные действия украинских военных привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки россиян возобновить переброску войск через реку Днепр.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 49800 своих военных.

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Генштаб ВСУ
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